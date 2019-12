Der Blick reicht vom Ötscher über Pyhrgas und Kremsmauer bis zum Traunstein. Vom Schobersteinhaus aus war er immer schon grandios. Aber aus der neuen Panoramastube ist der Blick in den Sonnenuntergang selbst an windigen Tagen unschlagbar. Stephan Zeilermayr (39) und Roland Grillmayr (45) haben Ende Mai auf 1260 Meter Seehöhe das Zepter in der Naturfreunde-Schutzhütte noch während des Umbaus übernommen. Über ein Seitenfenster wurden im Notbetrieb Gäste bewirtet. In dieser Zeit wurde das