Ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen

Zwischen dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November und dem Internationalen Tag der Menschenrechte am 10. Dezember liegt der Aktionszeitraum "16 Tage gegen Gewalt". Das "Bündnis 8. März", ein Zusammenschluss von Frauen unterschiedlicher Parteien, Verbände und Organisationen, engagiert sich in Steyr gegen Gewalt an Frauen. Zum Zeichen der Solidarität wurde die Fahne "Terre des Femmes" beim City Point und die Fahne der Aktion "Orange the World" beim Rathaus gehisst. Zudem wird die Steyrbrücke orange beleuchtet.

"Die Aktion soll das Bewusstsein schärfen, dass Gewalt gegen Frauen nach wie vor eine der am weitesten verbreiteten Menschenrechtsverletzungen ist", sagt Nationalrätin Katrin Auer, ehrenamtliche Obfrau des Vereins Frauenhaus Steyr.

