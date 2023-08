Ein Weltmeister gibt den Hrinkow-Fahrern künftig Tipps

Ein lang gezogenes "O" bekam Schrittmacher Karl Igl einst häufig zu hören, wenn er im Steherrennen auf dem Motorrad vor Roland Königshofer zu viel Gas gegeben hatte. Bei der traditionellen Hrinkow-Radausfahrt an Mariä Himmelfahrt gab es neuerlich ein "Oooooo" von all jenen der rund 120 Teilnehmer, die den dreifachen Steher-Weltmeister erkannten. Königshofer, mittlerweile 60 Jahre alt und nach 25 Jahren als Marketingchef eines großen Sportartikelkonzerns seit zwei Jahren selbstständig, radelte heuer erstmals mit vielen Hobbyfahrern bei dieser von den Hrinkow-Rennradprofis angeführten Tour mit.

"Ich kenne Roland schon ewig. Wir sind schon bei den Junioren und dann in den 80er-Jahren gemeinsam im Rad-Nationalteam gefahren", erklärt Alexander Hrinkow, Teamchef des gleichnamigen Profi-Radrennstalls: "Und als er kürzlich nach einem Sturz ein neues Rennrad gebraucht hat, ist er auf mich zugekommen. Und dabei haben wir die Idee einer Kooperation geboren." Königshofer werde ab Herbst in der Hrinkow-Bike-Akademie den Nachwuchs ebenso schulen wie Hobbyfahrer und Kunden.

"Ich war in meiner aktiven Karriere ja nie der stärkste Fahrer", sagt Königshofer, "aber ich war geschickt und technisch stark. Und nur darum habe ich so oft gewonnen." In seinen Kursen vermittle er richtiges Bremsen, Kurventechnik und die optimale Position auf dem Rad. "Nach zwei Stunden haben die meisten den halben Bremsweg."

Bremswege waren auch bei der unfallfreien Hrinkow-Radausfahrt wichtig, hauptsächlich aber ging es um Spaß im großen Radfahrerpulk bei teilweise deutlich mehr als 50 km/h. Begeistert von der Ausfahrt mit den Hrinkow-Profis Edward Ravasi, Ziga Horvat, Marvin und Raphael Hammerschmid, Daniel Eichinger, Timon Loderer, Johannes Rechenauer, Stefan Kovar und Michael Konczer waren unter anderen Raika-Chef Andreas Schmidbauer, Zahnarzt Andreas Mayr, Ex-Fahrer Thomas Peter und seine Frau Burgi, die als "Belohnung" für die Fahrer stundenlang Hunderte süße Mäuse gebacken hatte.

Autor Gerald Winterleitner