Ein Weihnachtsbaum, der geheime Wünsche erfüllt

Das Rote Kreuz Steyr-Stadt hat in Kooperation mit dem Steyrer Einkaufszentrum "Hey!" das Projekt "Weihnachtswunschbaum" ins Leben gerufen. So sollen Weihnachtswünsche von Steyrern, die sich in finanziell kritischen oder schweren Lebensphasen befinden, durch die Unterstützung der Steyrer Bevölkerung erfüllt werden. Von heute, Donnerstag, 18. November, bis Samstag, 18. Dezember, kann jeder Besucher des Einkaufszentrums die Chance nutzen, in der Weihnachtszeit etwas Gutes zu tun und so dem Christkind ein wenig zu helfen.

Freude schenken

Und so funktioniert es: Ab heute steht im Einkaufszentrum "Hey!" der mit Engerln geschmückte Weihnachtsbaum. Von diesem kann sich jeder Besucher ein Engerl nach Wahl nehmen und den darauf vermerkten Wunsch kaufen. Danach sollte der Einkauf als Geschenk verpackt und mit dem Etikett des Engerls beklebt werden. Das fertige Weihnachtsgeschenk kann danach im "Hey! Steyr" bei Blumen Edith oder beim Roten Kreuz Steyr-Stadt abgegeben werden, um damit einen Steyrer, dem es nicht so gut geht, zu beschenken. Das Engerl darf sich jeder Unterstützer als Erinnerung behalten.