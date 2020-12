Bei der Anmeldung im Internet ging gestern nichts mehr: Die Termine für einen Gratis-Coronatest zu Weihnachten in der Stadthalle am Tabor waren bis zum Schluss ausgebucht, wenn die Rotkreuzhelfer am frühen Nachmittag des Christtages die Wattestäbchen und Test-Kits wieder wegpacken, die Laptops einklappen und die Absperrbänder für die Testgänge in der großen Halle wieder einrollen.