Ein Wahlabend mit vielen Verlierern und einem alles überstrahlenden Sieger

Nach einem ruhigen Corona-Sommer spielte das Virus im Wahlkampf dann doch wieder eine, wenn nicht auch überall entscheidende Rolle. Teil 3 des Jahresrückblicks.

1. Wahlabend: Steyrs neuer Bürgermeister heißt Markus Vogl. Der SP-Spitzenkandidat übertraf bereits im ersten Durchgang knapp die dafür nötige 50-Prozent-Marke. Zudem gelang es den Steyrer Roten, mit einem minimalen Zuwachs auf 43,8 Prozent der Stimmen die absolute Mehrheit im Stadtsenat mit 5:3 zu erobern.

Zweiter Wahlsieger wurde die corona-kritische Partei MFG mit Spitzenkandidat Christian Royda. Die zuvor völlig unbekannte Gruppierung kam aus dem Stand auf zwei Mandate und erhielt damit sogar Fraktionsstatus.

Ein böses Erwachen gab es hingegen für die Steyrer Opposition. Die FP unter Vizebürgermeister Helmut Zöttl wurde schwer abgestraft, der VP unter Judith Ringer gelang nicht der erwartete Vorstoß auf Rang zwei, die Grünen unter Ruth Pohlhammer flogen aus dem Stadtparlament, den Neos mit Pit Freisais blieb trotz leichter Zugewinne der Fraktionsstatus verwehrt, und für Michaela Frech bedeuteten die knapp drei Prozent ihres Bürgerforums sogar den Abschied aus der Politik.

Zu den Verlierern der Gemeinderatswahl in Steyr muss auch die Wahlbeteiligung gezählt werden: Sie sackte massiv um 9,4 Prozentpunkte auf 59,4 Prozent ab. Gleich 11.643 Wahlberechtigte verzichteten auf eine Stimmabgabe.

2. Hotels: Gleich zwei neue Hotels machten sich in Steyr daran, neue Gästeschichten für die Stadt zu begeistern. Den Wettlauf, welches Haus im Jahr der Landesausstellung zuerst die Betten freigibt, entschied im Juli knapp das Harry‘s Home der Tiroler Betreiberfamilie Sonja und Harald Ultsch im City Point für sich. Wenige Tage später fiel auch im neuen "Aiden by Best Western", das von der Accent Hotel GmbH mit Sitz in Budapest und Wien betrieben wird, im Steyrer Stadtgut der Startschuss. Dem Vernehmen nach werden dies nicht die letzten neuen Hotelprojekte in der Stadt Steyr gewesen sein.

3. Vorwärts: Auch wenn die Situation der Rot-Weißen aus Steyr sportlich alles andere denn prickelnd war – die Vereinsführung ließ dennoch nicht von ihren Zukunftskonzepten ab und präsentierte Anfang Juli ihre Pläne für den teilweisen Neubau des Vorwärts-Stadions an der Volksstraße. Nach drei Niederlagen in Serie am Beginn der neuen Bundesligasaison zog die Vereinsführung dann die Notbremse. Das 0:3 im Derby bei Amstetten bedeutete das vorzeitige Aus für Trainer Andreas Milot. Nachfolger wurde wenig überraschend Vorwärts-Legende Daniel Madlener. Unter ihm fanden die Rot-Weißen zwar in die Erfolgsspur zurück, überwintern aber dennoch am Tabellenende.

Vorwärts-Jahrhundertspieler Daniel Madlener wurde nach drei Niederlagen zum Saisonauftakt in Steyr als neuer Trainer präsentiert. Bild: moser

4. MAN: Nach erfolgreicher kartellrechtlicher Prüfung Mitte Juli war die Übernahme des Steyrer MAN-Werkes durch den neuen Eigentümer Siegfried Wolf endgültig fix. Danach folgten Gespräche mit der Belegschaft über die Zukunft jedes einzelnen Mitarbeiters. Die Turbulenzen, wie es wirklich weitergeht, halten jedoch bis zum heutigen Tag an.

5. Unwetter: Hagel und Überflutungen hatten im Frühling und Sommer weite Teile Oberösterreichs in Atem gehalten. Im Juli und August wurde dann auch die Region Steyr vom Starkregen massiv heimgesucht. In der Stadt Steyr wurde ein plötzlich auftretender Wasserfall vom Schloss Lamberg in Richtung Zwischenbrücken sogar zum Internet-Hit, in den Bezirken Steyr-Land und Kirchdorf waren die Feuerwehren bei unzähligen Einsätzen aufgrund von Verklausungen und Überflutungen gefordert.

Der Wasserfall vom Schloss Lamberg auf Zwischenbrücken wurde zum Internet-Hit. Bild: screenshot

6. WM-Silber: Das Kremstal-Trio Marlene Hieslmair, Katharina Lackinger und Ines Lugerbauer bildete im Endspiel der Faustball-Heim-Weltmeisterschaft in Grieskirchen die stabile Achse im Aufgebot von Trainer Christian Zöttl, Ex-Spieler des TuS Kremsmünster, im Brotberuf Life-Radio-Moderator. Die drei Spielerinnen von Union Nußbach hatten maßgeblichen Anteil daran, dass Österreichs Damenteam erstmals seit 2014 eine Medaille gewann. Das Endspiel gegen Deutschland endete jedoch 0:3. Ende September gewann das Trio mit Nußbach dann noch den sechsten Staatsmeistertitel.

7. Verbogene Schienen: Dauerregen und eine Geländekorrektur unterhalb des ehemaligen Gasthauses Alm hatten in Letten einen Hang in Bewegung gebracht. Ergebnis waren verbogene Schienen und ein Stopp für die Fahrten der Steyrtal-Museumsbahn.

Die verbogenen Schienen der Steyrtalbahn bereiteten nicht nur Steinbachs Bürgermeister Christian Dörfel Kopfzerbrechen.

8. Zerstörte Brücke: Ein mit einem Bagger beladener, daher zu hoher Tieflader räumte am 31. August die Stahl-Hilfskonstruktion für den neuen Posthof-Übergang ab – zum Glück während der Mittagspause, sonst hätte es bei diesem Unfall zumindest Schwerverletzte gegeben.

Und sonst noch ...

1. Juli: Eben erst als Spitzenkandidat der VP Molln präsentiert, trat der ehemalige SP-Klubchef Walter Aigner nach anonymen Drohbriefen auch schon wieder zurück. Im Gemeinderat wurde danach Manfred Hofbauer (SP) mit zwölf zu elf Stimmen als Übergangsbürgermeister zum Nachfolger von Friedrich Reinisch (VP), der drei Monate vor der Wahl alles hingeschmissen hatte, gewählt. Alles sehr kompliziert ...

7. Juli: Der Streit um die Steyrer Chill-Zone am Ennskai ging weiter. VP und FP prangerten den Alleingang von SP-Vize Markus Vogl an und brachten eine Belebung des Paddlerhauses als neue Variante ins Spiel.

8. Juli: BMW Steyr bereitete aufgrund der kritischen Versorgung mit Halbleitern Kurzarbeit vor, die im Motorenwerk dann Anfang September begann. Die gab es kurz darauf ebenso bei Siegfried Wolfs Steyr Automotive, ehemals MAN Steyr.

8. Juli: Christine Zauner, Initiatorin von „Bergdorf Vorderstoder“, übergab in Linz mehr als 25.000 Unterschriften gegen den Höss-Ausbau an die Politik.

14. Juli: Star-Brenner Peter Affenzeller präsentierte seinen extra für die Landesausstellung erfundenen Steyrer Whisky.

20. Juli: Sechs Monate, nachdem sie von einem Grundeigentümer abgefangen und angezeigt wurden, setzte es für einige Tiefschneefahrer doch noch Geldstrafen durch die BH Kirchdorf. Dem resoluten Grundeigentümer wurde allerdings auch die Funktion als Forstschutzorgan entzogen.

23. Juli: Nach einem Jahr Pause begeisterten die Oldtimer der Ennstal-Classic wieder in Steyr. Einer der Fahrer war auch ein gewisser Siegfried Wolf ...

28. August: Nach eineinhalb Jahren Bauzeit wurde im denkmalgeschützten Objekt X im Steyrer Wehrgraben ein neues Studentenheim eröffnet.

4. September: Eine für fünf Tage vor der Wahl geplante Rede von SP-Spitzenkandidat Markus Vogl vor den Steyrer Magistratsmitarbeitern ließ in der Politik schon drei Wochen vor der Wahl die Wogen hochgehen. Letztendlich ein Sturm im Wasserglas – Corona verhinderte den Wahlkampfauftritt.

6. September: Noch einmal Wahl: Fehlerhafte Briefwahlzetteln brachten Steyr unerwünschte Schlagzeilen ein.

7. September: Die Umweltanwaltschaft sprach sich gegen den von der HiWu geplanten Ausbau der Wurzeralm aus.