Soziale Einstellung als Leitschnur des Handelns: Leopold Tatzreiter starb im Alter von 83 Jahren

Leopold Tatzreiter galt als großer Sympathieträger der Arbeiterbewegung und als Aushängeschild der Sozialdemokratie“, sagt Katrin Auer, Bezirksparteivorsitzende der SP und Stadträtin: „Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie. Für viele war er ein väterlicher Freund.“

Der Steyrer Vizebürgermeister außer Dienst starb in der Nacht auf Mittwoch im Alter von 83 Jahren. Seine letzten Lebensjahre hatte der neunfache Vater, 13-fache Opa und fünffache Uropa im Alten- und Pflegeheim Ennsleite verbracht. Älteste seiner acht Töchter und eines Sohnes ist Gerda Weichsler-Hauer, bis 2021 Dritte Präsidentin des Landtags.

„Der Papa ist in einer hochmusikalischen Familie aufgewachsen und hat einst Trompete gespielt“, erinnert sich Weichsler-Hauer, „als er seine Frau, meine Mutter Hilde, kennengelernt hat, hat er ihr zuliebe aufgehört.“

Mit seiner großen Familie unternahm er gern Ausflüge ins benachbarte Niederösterreich und die Nationalparkregion. Einen Auslandsurlaub gab es für seine älteste Tochter erstmals im Alter von 14 Jahren: „Wir sind mit dem Auto, natürlich einem Fiat, an den Gardasee gefahren. Und auf der Heimfahrt aus den Urlauben sind wir jedes Mal über den Großglockner gefahren.“

Wesentlich für ihren Vater sei das Engagement für die Menschen der Stadt gewesen: „Der soziale Wohnbau, vor allem aber die Feuerwehr waren ihm enorm wichtig.“ Zudem habe er sich nach der Pleite der Steyr-Daimler-Puch AG dafür eingesetzt, dass vielen älteren Kollegen noch der Übergang in die Pension ermöglicht worden sei. „Und er war einer der Gründungsväter der Arbeitsstiftung Steyr.“

„Wir verlieren mit ihm einen Herzblut-Kommunalpolitiker“, würdigt Stadtchef Markus Vogl: „Er half unzähligen Bürgern persönlich weiter. Sein ehrliches Engagement für ein besseres Leben der Menschen brachte ihm die ungebrochene Zuneigung der Steyrer ein.“

Leopold Tatzreiter wurde am 20. Mai 1940 in Ertl geboren. Er absolvierte in Ybbsitz eine Lehre als Werkzeugschmied, trat 1960 in das damalige Wälzlagerwerk der Steyr-Daimler-Puch AG ein und wechselte im März 1965 in die Schmiede des Hauptwerkes auf der Ennsleite.

Aufgrund seiner sozialen Einstellung, den Schwächeren zu helfen, wählten ihn die Kollegen in der Schmiede 1967 zum stellvertretenden Vertrauensmann, 1969 zum Vertrauensmann und zum Obmann der Berufssektion Schmiede. Im Herbst 1971 wurde Tatzreiter als Abteilungsbetriebsrat gewählt und zum Jahreswechsel 1981/1982 in die Geschäftsführung des Arbeiterbetriebsrates berufen. Von 1984 bis 1990 war er Obmann-Stellvertreter und Fraktions-Vorsitzender der FSG. Gleichzeitig wurde er zum ÖGB-Obmann im Bezirk Steyr berufen. 1991 wurde Tatzreiter Vorsitzender des Arbeiterbetriebsrates der Steyr-Daimler-Puch AG. Diese Funktion übte er bis Ende Mai 1999 aus. Ab 1998 war er auch Obmann des Steyrer Pensionistenverbandes.

Leopold Tatzreiter war fast 16 Jahre lang im Steyrer Gemeinderat, davon vier Jahre als Gemeinderat, acht Jahre als Stadtrat und von 1997 bis 2001 als Vizebürgermeister. In dieser Zeit war er unter anderem Mitglied und Vorsitzender mehrerer Ausschüsse sowie Vorsitzender der GWG der Stadt Steyr. Er war unter anderem Träger des Goldenen Verdienstzeichens der Republik Österreich und des Ehrenringes der Stadt Steyr. Die SP hatte ihn für sein Wirken mit der Victor-Adler-Plakette geehrt, der höchsten Aufzeichnung der Sozialdemokratie.

„Wir werden unserem Freund stets ein ehrendes Andenken wahren“, sagt Vogl. Seine soziale Einstellung sei zeitlebens Leitschnur seines Handelns gewesen und werde kommenden Generationen Vorbild sein.

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner