Der oö. Umweltanwalt Martin Donat hatte Bedenken wegen der großen Bodenversiegelung, bei der Bauverhandlung am vergangenen Donnerstag wurde aber grünes Licht für das erste personallose Altstoffsammelzentrum in Oberösterreich gegeben, das in Sierning am Ortsrand neben der Voralpenstraße B122 errichtet werden soll.