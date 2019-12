Ein Turm, den Steyr doch nicht erhält, und ein Kaufhaus, das zum Hotel wird

STEYR, KIRCHDORF, AMSTETTEN. Im dritten Teil des Jahresrückblicks 2019 zeigt sich, dass es das berühmte Sommerloch gar nicht gibt. Ab Jahresmitte überschlugen sich die Ereignisse geradezu.

1 Ölfund: Mitte des Jahres stießen in Steyr weder die OMV noch die RAG auf Öl, sondern eine Passantin. Sie bemerkte einen schillernden Ölfilm auf der Enns und verständigte sofort die Behörden. Trotz sofortiger Ölsperre und mehrmaliger Bohrungen konnte der Verursacher des Ölaustritts unterhalb des Steyrer Rathauses bis heute nicht eruiert werden. Nach wie vor "ziert" eine orange Ölsperre die Enns unterhalb des Fußgängerstegs.

2 City Point: Für das seit längerem dahinsiechende Einkaufszentrum "City Point" fand sich nach langen, zähen Verhandlungen im Sommer doch noch eine wohl vernünftige Lösung. Der Steyrer Immobilieninvestor Stefan Freimann erwarb gemeinsam mit der Raiffeisenbank Steyr, Joachim Steiningers Eco-Spin und Braunsbergers TBB von der "Nuveen Real Estate" die einstige Handels-Topadresse. Geplant ist, das Haus ab Frühjahr auf zwei Etagen für den Handel umzubauen, danach soll noch rechtzeitig vor der Landesausstellung in den beiden oberen Stockwerken ein Hotel errichtet werden. Die Investitionssumme beträgt 30 Millionen Euro.

3 Taborturm: Das Projekt war als ernsthafter Beitrag zur Stadtentwicklung geplant, für den Steyrer Gestaltungsbeirat dann aber nicht viel mehr als ein Beitrag zum Füllen des Sommerlochs: Architekt Günther Mayr und Hans-Peter Jilek, die beiden Geschäftsführer von Inhabito, präsentierten im Juli ihre Pläne für einen schlanken 100-Meter-Wohnturm samt öffentlichem Park auf dem ehemaligen Brown-Boveri-Areal. Der in der Steyrer Bevölkerung heftig diskutierte Turm wurde danach auf rund 70 Meter geschrumpft, fiel aber auch bei einer zweiten Begutachtung im Herbst durch. Seither grübelt das Duo, wie es diese innerstädtische Bestlage dennoch mit moderner Architektur, die nicht von der Stange kommt, bebauen kann.

4 Klein-Ibiza: Es war zwar kein Skandal wie jener durch das Ibiza-Video ausgelöste, peinlich war es aber allemal. Als Stadtchef Gerald Hackl zu Beginn einer Gemeinderatssitzung über Westspangengegner schimpfte, war bereits ein Mikro eingeschaltet. Die freundschaftliche Warnung von Vizebürgermeister Helmut Zöttl mit Verweis auf Ibiza kam zu spät.

5 Baurestmassendeponie: Zwar nicht gegen dieses sperrige Wort, allerdings gegen die Pläne des Unternehmers Karl Hasenöhrl, eine solche in der ehemaligen Krennhuber-Schottergrube in Sierning zu beheimaten, machten Anrainer mobil. Sie sahen ihre Lebensqualität in Gefahr, waren in Sorge um ein Naturdenkmal und vermuteten, dass gezielt eine Umweltverträglichkeitsprüfung umgangen werden sollte. Mittlerweile hat sich parteiübergreifend eine Front gegen das Projekt gebildet.

6 Jahrhundertspieler: Eine ganz besondere Auszeichnung wurde Fußball-Legende Daniel Madlener bei der Jubiläumsgala zuteil. Der Vorarlberger wurde als Jahrhundertspieler des SK Vorwärts Steyr ausgezeichnet. Zum Jahrhunderttrainer des Vereins wurde Gerald Scheiblehner gewählt, der den SKV zurück in die Bundesliga geführt hatte.

7 Cobraeinsatz: Der geplante und vereitelte Überfall auf einen ehemaligen MAN-Manager verbreitete sich an Steyrer Stammtischen wie ein Lauffeuer. Eine kriminelle Bande hatte einen Anschlag auf den 73-Jährigen ausgetüftelt. Allerdings kam der Plan bei einer Telefonüberwachung ans Tageslicht. Als die Kriminellen dann in der Villa am Porscheberg auftauchten, wartete bereits die Cobra auf sie und nahm die verblüfften Verbrecher fest. Sie wurden am Landesgericht Steyr mittlerweile – nicht rechtskräftig – verurteilt.

8 Schilderwald: Der Steyrer Stadtplatz kam auch nach Fertigstellung der Flaniermeile nicht zur Ruhe. Weil der Mut fehlte, das Zentrum von überflüssigem Verkehr zu befreien, wurde der Schilderwald noch größer: Eine Zählung im August ergab allein mehr als 40 Halte- und Parkverbotstafeln.

9 Weltnaturerbe-Wald: Der Nationalpark Kalkalpen ist nicht nur UNESCO-Weltnaturerbe, sondern beherbergt auch die mit 546 Jahren älteste Buche Europas.

10 Besucherschwund: Das Musikfestival Steyr büßte im Jubiläumsjahr ein Viertel seiner Besucher ein. Zu „Cabaret“ strömten um fast 2000 Gäste weniger in den Schlossgraben als ein Jahr zuvor.

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at