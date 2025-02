Ein Tragikomödie der "leisen und großen Töne"

Regisseur Emmanuel Courcol hat mit der Tragikomödie "Die leisen und die großen Töne" eine Geschichte geschaffen, die sowohl im Kleinen als auch im Großen, im Privaten wie im Politischen überwältigt, berührt und vor allem unterhält. Benjamin Lavernhe, bekannt aus "Birnenkuchen mit Lavendel", und Pierre Lottin, der mit Courcol bereits bei "Ein Triumph" zusammenarbeitete, agieren brillant in dieser großen filmischen Erzählung über zwei Männer, die Brüder werden und erst dadurch die Welt verstehen.

Thibaut ist ein berühmter Dirigent, der die Konzertsäle der Welt bereist. In der Mitte seines Lebens erfährt er, dass er adoptiert wurde und einen jüngeren Bruder hat: Jimmy, der in einer Schulküche arbeitet und Posaune in der Blaskapelle einer Arbeiterstadt spielt. Die beiden Brüder könnten unterschiedlicher nicht sein.

Das Programmkino Großraming zeigt "Die leisen und die großen Töne" morgen, Samstag, um 20 Uhr.

