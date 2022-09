Ein Todesopfer bei Wohnungsbrand in Steyr

Bei einem Wohnungsbrand am Montag in der Stadt Steyr ist ein Bewohner ums Leben gekommen. Das bestätigte die Polizei am Nachmittag. Andere Personen seien nicht in Gefahr gewesen.

Gegen 12 Uhr wurden die Einsatzkräfte von den Nachbarn des verstorbenen Mieters alarmiert. Bei deren Eintreffen drang bereits dichter Rauch aus der Wohnung. Im Vorraum entdeckten sie den Toten. Es handelt sich um den 59 Jahre alten Mieter, berichtet die Polizei-Pressestelle am Abend.

Die genaue Brandursache sei noch unklar. Eine Obduktion wurde angeordnet.

