Ein Tanz als Zeichen gegen die Gewalt an Frauen

STEYR. Um 15 Uhr wird auf dem Steyrer Stadtplatz getanzt.

Proben für "One Billion Rising" in Steyr Bild: Privat

Auf der ganzen Welt setzen Menschen heute bei "One Billion Rising" tanzend ein Zeichen für ein Ende der Gewalt an Frauen und Mädchen. Getanzt wird dabei eine bestimmte Choreographie zu dem Lied "Break the Chain" von Tena Clark.

Auch eine Gruppe von Frauen aus Steyr und Garsten hat sich zusammengefunden, um gemeinsam mit anderen – Frauen und Männern – aufzustehen und "Nein" zu sagen zu Gewalt und Missbrauch. "Unsere Veranstaltung findet heute um 15 Uhr am Stadtplatz beim Leopoldibrunnen statt, mitmachen kann jeder", sagt Christa Holub vom "One Billion Rising"-Team. Eingeleitet von einer zehnköpfigen Trommlergruppe aus Linz, wird im Steyrer Zentrum getanzt. Zudem werden Vertreter von Frauen- und Männereinrichtungen sowie Politiker ihre Statements abgeben. "Durch das Tragen von Rot oder Pink kann jeder seine Solidarität sichtbar machen", sagt Holub. Zudem werden auch Teelichter für die Opfer von Gewalt angezündet.

