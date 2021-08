Ein Stück Normalität für die Feuerwehrjugend

"Zillenfahren, Grillen, Fußballspielen, Übernachten im Feuerwehrhaus, Einsätze mitten in der Nacht: Jugendlichen wird von den Feuerwehren des Bezirks Amstetten wahrlich viel geboten", sagt Bezirksfeuerwehrkommandant Rudolf Katzengruber, "vor allem bei den 24-Stunden-Tagen."

Da das Sommerlager der Landesfeuerwehrjugend abgesagt werden musste, bot man den Jugendlichen in manchen Wehren Action und Gemeinschaft, etwa mit Übernachtung im Feuerwehrhaus. "Die Jugend ist unsere Zukunft", sagt Katzengruber. Bezirksjugendbetreuerin Carina Kampner ergänzt: "Die Freude der Jugendlichen nach der schwierigen Corona-Zeit ist toll, ein Stückchen Normalität kehrt endlich zurück. Ein Danke an alle Helfer, die mit so viel Engagement diese 24-Stunden-Tage organisieren oder schon organisiert haben."