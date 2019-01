Ein Spanier geht ab sofort für Vorwärts auf Torjagd

STEYR. Die Rot-Weißen haben kurz vor dem Abflug ins Trainingslager in der Türkei noch einen Stürmer verpflichtet.

Von links: Vorwärts-Präsident Reinhard Schlager, Trainer Gerald Scheiblehner, Jefte Betancor Sanchez, Vizepräsident Michael Obermair Bild: SKV

Nach Daniel Kerschbaumer und Jackson Kenio hat der SK Vorwärts Steyr mit Jefte Betancor Sanchez einen dritten Spieler verpflichtet. Der 25-jährige Spanier ist vor einem Jahr nach Österreich gekommen. Nach sechs Monaten in Stadl-Paura hat er zuletzt im Mattersburg in der Bundesliga gespielt und dabei in sechs Spielen ein Tor erzielt. Der Stürmer wechselt leihweise bis Saisonende nach Steyr.

„Wir wollten mehr Konkurrenzkampf im Angriff und haben deshalb nach einem Stürmer gesucht. Jefte kann uns sicher weiterhelfen“, sagt Trainer Gerald Scheiblehner. Jefte Betancor wird bei den Rot-Weißen mit der Rückennummer 7 einlaufen. Seine ersten Einsätze wird er im Rahmen des Trainingslagers in Lara haben. Am Samstag brechen die Steyrer in Richtung Türkei auf.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema