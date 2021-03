Ein SP-Urgestein feierte seinen 90er

Ein Urgestein der Steyrer Sozialdemokratie feierte dieser Tage seinen 90er: Erich Sablik, Vizebürgermeister a. D., beging am 8. März diesen Ehrentag, Bürgermeister Gerald Hackl und Vize Markus Vogl besuchten den Jubilar. "Erich Sablik war vorbildlich für die Steyrer im Einsatz. Unter anderem leitete er die Modernisierung des Wirtschaftshofes und des Reinhaltungsverbandes in die Wege und erwarb sich in der Umweltpolitik Verdienste", sagte Hackl.

Sablik war 27 Jahre in der Kommunalpolitik tätig: ab 1967 als Gemeinderat, ab 1985 als Stadtrat und von 1991 bis 1994 als Vizebürgermeister. Erich Sablik wurde am 8. März 1931 im Wehrgraben geboren. Ab September 1945 engagierte sich der Elektro-Maschinenbaulehrling in der Sozialistischen Jugend. In der SP-Sektion Christkindl war er zehn Jahre lang Obmann. 2001 wurde er mit der Victor-Adler-Plakette geehrt, zudem ist er Träger des Ehrenringes der Stadt.