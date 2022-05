"Ein Skandal": Umweltschützer kritisieren Curling-Millionenprojekt in Steyr

Vor zwei Jahren war der damalige VP-Parteisekretär Philipp Eichinger schon einmal mit seinem Plan einer Curlinghalle für Steyr auf halbem Weg gescheitert. Rund zwei Millionen Euro waren damals für ein Bundesleistungszentrum (BLZ) für die österreichweit acht Klubs, die dem olympischen Steineschieben und Eisschrubben frönen, budgetiert.

Mittlerweile dürften sich die Baukosten für die ganzjährige Kühlhalle laut Steyrs Bürgermeister Markus Vogl (SP) auf zumindest drei bis vier Millionen Euro erhöht haben. Und Eichingers Lobbying bei seinen Parteifreunden in Wien und Linz dürfte auch bei Vogl auf fruchtbaren Boden gefallen sein: "Curling ist die Sportart mit den meisten TV-Zusehern bei Olympischen Spielen. Wir werden uns für den zweiten BLZ-Standort im Osten Österreichs bewerben."

Kritiker dieses in Zeiten des Klimawandels höchst fragwürdigen Millionenprojektes für eine Randsportart sehen einen "dreckigen Deal" auf Kosten des Steuerzahlers: die Halle als Abtausch für ein Okay der (Landes-)VP zum Vorwärts-Trainingszentrum.

Dem sei nicht so, entgegnet Stadträtin Judith Ringer (VP), aber es sei doch "lässig", wenn Menschen beim Sport in Bewegung sind und Steyr ein BNZ erhält: "Eichinger war eben auf vielen Ebenen erfolgreich unterwegs." Beim Vorwärts-Projekt sei sie aber nach wie vor skeptisch: "Wir sollten mit Steuergeld sorgsam umgehen. Wir sind eine Abgangsgemeinde und müssen für jedes Projekt Kredite aufnehmen."

Woher das Geld für die Curlinghalle kommen soll, ist indes offen: "Wir müssen schauen, was von Bund und Land an Förderung kommt und was für den Verein und uns als Stadt an Kosten bleibt", sagt Vogl. Den laufenden Betrieb müsse jedenfalls der Verein finanzieren. Vorteil laut Vogl sei, dass wesentliche Infrastruktur wie Parkplätze oder Hotel bereits bestehe. Zudem sei bei dieser elitären Disziplin die Bereitschaft zu erkennen, dass Sportler dafür in Steyr Geld ausgeben.

Im Einklang mit Klimaschutz?

Protesten von Umweltschützern sieht Vogl, der gerne auf seine Erfolge im Klimaschutz verweist, gelassen entgegen: "Wo gibt es die nicht?" Aufgabe der Politik sei es eben, Dinge zu ermöglichen. "Wir haben dort das Geld, wo es etwas bringt."

Entsetzt ob dieser Pläne ist der Vorsitzende des Steyrer Umweltausschusses, Kurt Prack (Grüne): "Eine ganzjährige zu kühlende Eishalle ist in Zeiten wie diesen ein Skandal. Ich spüre hier leider überhaupt kein Umdenken bei der SP." Schlimm sei auch, dass es keine Information über diese Pläne gebe, alles werde hinter verschlossenen Türen abgemacht.