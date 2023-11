Ein Sizilianer schenkt in Kremsmünster den Glauben an das Weihnachtswunder

"Mein Vater Salvatore hat selbst nicht viel gehabt. Aber er hat mir das Vertrauen in Gott gelehrt, Dankbarkeit und dass alles im Leben irgendwann zurückkommt", sagt Marco Spitaleri. Der 32-Jährige ist vor sechs Jahren mit nichts außer 200 Euro in der Tasche und der Hoffnung auf ein besseres Leben in Sizilien allein in einen Reisebus eingestiegen, um aus ärmlichen Verhältnissen in ein besseres Leben aufzubrechen.

"Als ich in Linz angekommen bin, hatte ich nichts", sagt der junge Sizilianer, "und jetzt habe ich seit zwei Jahren hier in Kremsmünster die Pizzeria Luna und gemeinsam mit meiner Freundin Stefanie zwei wunderbare Kinder, Salvatore und Sofia."

Warmes Essen und Geschenke

Es sei ihm damals sehr schwergefallen, Sonne, Meer und Familie – Mutter und Schwester – zurückzulassen. Sein Vater, nur 47-jährig gestorben, war zu dieser Zeit schon seit drei Jahren tot. Jetzt aber habe er eine gute Zukunft vor sich. "Die Leute in Österreich müssen doch nur einmal die Augen aufmachen, dann sehen sie sofort, wie gut es den meisten von uns hier geht." Dafür gelte es, dankbar zu sein.

Sein Vater Salvatore habe selbst nie viel gehabt, das wenige habe er aber immer geteilt. Er wolle daher nun auch ein wenig von seinem eigenen Glück weitergeben. "Ich werde meine Pizzeria am 25. Dezember von 11.30 bis 17 Uhr für all jene aufsperren, denen es nicht so gut geht wie mir", sagt Marco Spitaleri. "Es wird ein warmes Essen geben und Geschenke für die Kinder." Er habe diesen Tag ganz bewusst gewählt: "Mein Vater ist vor neun Jahren am Vormittag des 25. Dezember gestorben. Aber er wird heuer an diesem Tag auf alle Fälle mitten unter uns am Tisch sein." In Gedanken werde auch seine Mutter Daniela dabei sein, ihr sei aber die Reise aus Sizilien zu beschwerlich.

Er habe keine Ahnung, wie viele Leute an diesem Tag wirklich zu ihm in die Pizzeria kämen. Aber er hoffe auf viele, denn er wisse, dass es in Kremsmünster viele Flüchtlinge aus der Ukraine und anderen Ländern gebe, für die es zu Weihnachten wohl besonders schwierig sei. Und dass auch der Rotkreuz-Markt im Ort viele Kunden habe, die sich nicht viel leisten könnten. Denen wolle er mit dieser Weihnachtsaktion eine kleine Freude bereiten. "Einige Firmen und Menschen in meiner Umgebung haben mir bereits ihre Unterstützung angeboten", sagt der 32-Jährige, der von einer "sensationellen Gemeinschaft und herzlichen Aufnahme" hier in Kremsmünster spricht: "Wenn die Aktion ein Erfolg wird, dann möchte ich sie im kommenden Jahr wiederholen." Und sollten Essen und Geschenke übrig bleiben, werde er diese spenden, sagt Marco Spitaleri. Dabei huscht ihm ein herzliches Strahlen über das Gesicht: "Seine Freude zu teilen, erst das gibt dem Leben Sinn."

Marco Spitaleri schenkt nicht nur warmes Essen verbunden mit Hoffnung. Er schenkt den Glauben an das Weihnachtswunder.

