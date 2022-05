Ein Schlager für Amstetten zum Geburtstag

"Ja, das gefällt mir", nickte Hein Simons, den Großmüttern noch als der herzerweichend singende Junge "Heintje" aus Holland bekannt, in den Telefonhörer. Helmut Hirner sang dem mittlerweile längst erwachsenen Schlagerstar über die Leitung den Refrain des Ohrwurms vor, der unbedingt noch auf das neue Album musste, das jetzt im Mai erscheint. Der Komponist hat die Noten für das Lied längst an die Plattenfirma geschickt, die es für die Orchesterbegleitung arrangieren ließ und das Simons im Studio einsang. Bei den "Amigos" Bernd und Karl-Heinz Ulrich kennt Hirner den Hausbrauch, schon mehrfach haben die Brüder den Amstettner zu sich nach Deutschland eingeladen. Die beiden sind Pfundskerle und dufte Typen, weiß Hirner, aber auch durch und durch echte Profis in der Musikindustrie. Dass der Ösi den beiden Schlagerveteranen gemeinsam mit seinem Texter Franz Brachner mit "Tausend Träume", "Babylon" und "110 Karat" schon drei Songs geschrieben hat, deren Schallplattenaufnahmen zumindest vergoldet wurden, stärkt die Freundschaft. Normalerweise schreiben die Plattenfirmen Lieder aus, geben vielleicht noch als Handreichung ein paar Themen vor, was besungen werden soll. "Dann langen bei diesen Wettbewerben für die Amigos bis zu 700 Einsendungen ein", erzählt Hirner, der selber zu einem Kreis Auserwählter gehört, deren Kompositionen nicht mehr vorbegutachtet werden, sondern bevorzugt in die Wahl gezogen werden. Die Interpreten, die seine Lieder schon gesungen und aufgenommen haben, würden bei einer Schlagerparade am Samstagabend im Deutschen Fernsehen eine ganze Bühne bevölkern: Neben Simons, Amigos und DJ Ötzis stammen auch Hits der Kastelruther Spatzen ("Die Tränen der Dolomiten", "Die Sonne scheint für alle") oder der Edlseer ("Jubiläumsgold") aus seiner Feder.

Zum 50-jährigen Jubiläum der Gründung der Großgemeinde Amstetten ist nun der Werbetexter und Marketingfachmann Alfred Leimhofer ("Amstetten am Puls") an seinen Freund Hirner herangetreten und fragte wegen eines Liedes zum Festjahr an. Hirner, hauptberuflich übrigens Layouter und Designer beim Mostviertelmagazin "momag", setzte sich sofort ans Keyboard und hatte zu einem Text von Partner Franz Brachner eine Melodie. Trotz Gold- und Platinhits in der Schlagerbranche sind die Einkünfte aus den Tantiemen und Urheberrechten nicht so üppig, um einen Brotberuf an den Nagel hängen zu können. Das Geburtstagslied "Amstetten kommt gut an", das Gefallen von Bürgermeister Christian Haberhauer (VP) und Kulturstadtrat Stefan Jandl (VP) fand, war natürlich Ehrenamt. Der Verkaufserlös von 500 aufgelegten Tonträgern fließt sozialen Zwecken zu.