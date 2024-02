Ein Roman über drei Generationen von Frauen

Die in Kärnten in Bad Eisenkappel geborene Bachmann-Preisträgerin Maja Haderlap stellt morgen, Donnerstag, 15. Februar, ab 19.30 Uhr ihren neuen Roman "Nachtfrauen" im Museum Arbeitswelt vor. In eindringlichen Bildern erzählt sie darin aus dem Leben dreier Generationen von Frauen, von ihren Verstrickungen in aufgezwungene und verinnerlichte Leitbilder und ihrem Ringen um Autonomie. Moderiert wird der Abend von Christine Haiden.

Am Anfang des Romans steht die Rückkehr von Mira in ihre Südkärntner Heimat. Dort muss die Protagonistin ihre Mutter auf den Auszug aus ihrem jahrzehntelang bewohnten Haus vorbereiten. Im Verlauf des Aufenthalts brechen alte Traumata auf: Da sind die rigiden Dogmen der katholischen Kirche. Da ist das Geheimnis um Tante Dragica, die ihr Leben im sozialistischen Slowenien verbrachte. Und vor allem ist da der frühe Tod des Vaters, den ein Baum erschlug, als ihm die kindliche Mira die Jause in den Wald trug. Jahrzehntelang hat sie sich selbst die Schuld an dem Unfall gegeben.

