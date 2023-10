Am Samstag, 18. November, um 19.30 Uhr feiert das Theater in Behamberg mit dem Stück "Das perfekte Geheimnis" seine Premiere. Die Proben unter der Regie von Harald Schwödiauer laufen längst auf Hochtouren, Karten für die insgesamt sieben, bis 2. Dezember auf dem Programm stehenden Vorführungen gibt es auf www.theater.behamberg.at.

Dieses Theaterstück basiert auf der italienischen Verfilmung von "Perfetti Sconoscuiti" und verspricht einen spannungsgeladenen Theaterabend. Dabei werden jene Geheimnisse thematisiert, die man vielleicht vor seinen Liebsten hat. Und wer hat die nicht? Sei es eine Affäre oder nur ein kleiner Flirt nebenbei, ein berufliches Problem oder eine Anschaffung, wovon ihre Partnerin oder ihr Partner nicht unbedingt etwas wissen muss. Was also, wenn einen Abend lang in geselliger Runde alle Inhalte am Handy offengelegt werden?

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper