Ein Pelletskessel, der keinen Staub mehr in die Luft bläst

Nicht nur wegen seines für einen Heizkessel untypischen Aussehens, mit einer Dattelpalme, tiefblauem Meer und einer knallgelben US-Limousine aus den Fünfzigerjahren auf der Frontseite, hat sich das Modell "ecotopzero" eine Gruppe prominenter Bewunderer verdient. Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (VP), Umweltministerin Leonore Gewessler (G), Landesrat Stefan Kaineder (G) und der Welser Bürgermeister Andreas Rabl (FP) bestaunten den neuen Pelletskessel des Herstellers "Solarfocus" aus Sankt Ulrich bei Steyr.

Die Politiker gratulierten Solarfocus-Geschäftsführer Joachim Kalkgruber zu dem "Energie-Genie-Preis", den das Unternehmen zum wiederholten Mal einheimsen konnte.

Der preisgekrönte Pelletskessel "ecotopzero" weist einen elektrostatischen Staubabscheider auf. Mit diesem Filter werden die im Abgas verbliebenen Staubpartikel aufgeladen, setzen sich an der Innenseite ab und werden schließlich gemeinsam mit der Asche der Holzpellets entfernt und entsorgt. "Die Emissionen sinken so an die Messbarkeitsgrenze und die Wartungskosten werden minimiert", erklärte Kalkgruber, der erst vor kurzem die Aufgaben als Geschäftsführer von seinem Vater Johann Kalkgruber übernommen hatte. "Ich bin überzeugt, dass wir mit dem ecotopzero eine umweltfreundliche und effiziente Alternative zu Gas und Öl entwickelt haben", merkte der Juniorchef an.

Den Energie-Genie-Preis hatte das Unternehmen schon zuvor viermal – in den Jahren 2003, 2011, 2016 und 2019 – gewinnen können. In den Jahren 2015 bis 2018 wurde man als "vorbildlicher Lehrbetrieb" in Oberösterreich ausgezeichnet, und "Solarfocus" wurde auch schon als Träger des "Pegasus"-Wirtschaftspreises der OÖNachrichten geehrt. Solarfocus wurde 1993 von Johann Großauer, Johann Hinterplattner und Johann Kalkgruber gegründet.