Ein Paar, das sich seit 25 Jahren beim Roten Kreuz für andere engagiert

Es war die Hochzeit einer ehemaligen Schulkollegin und Freundin beziehungsweise die einer Rotkreuz-Kollegin, bei der sich Petra und Hannes Neustifter vor fast 25 Jahren kennengelernt haben. Kurz darauf funkte es zwischen den beiden beim Steyrer Stadtfest. Damals hatte Hannes gerade Rettungsdienst. Am 8. Dezember 2001 absolvierte Petra dann schon ihren ersten Rettungsdienst als Praktikantin gemeinsam mit Hannes. Mittlerweile sind die beiden schon seit zwanzig Jahren verheiratet.

Petra und Hannes sind zwei von mehr als 25.000 Menschen, die in ihrem überwiegend freiwilligen Engagement für das Rote Kreuz Oberösterreich Freude, Sinn und Gemeinschaft erleben. Hannes kam 1996 als Zivildiener zum Roten Kreuz Steyr-Stadt. Nach einigen Fortbildungen steht er dem Roten Kreuz nun in der Bereitschaftsgruppe als "Einsatzleiter vom Dienst" für größere Einsätze zur Verfügung.

Gemeinsame Nachtdienste

"Heuer feiern Hannes und ich bereits unseren zwanzigsten Hochzeitstag. Rotkreuz-Wege gehen wir aber schon seit 25 Jahren gemeinsam. Der ehrenamtliche Rettungsnachtdienst alle 14 Tage am Dienstag ist ein Fixpunkt. Auch in der Schnelleinsatzgruppe (SEG) der Bezirksstelle Steyr-Stadt sind wir gemeinsam tätig", sagt Petra Neustifter. Neben den regelmäßigen Diensten springt das Ehepaar manchmal auch spontan in die Uniform, wenn ein Rettungswagen zu besetzen ist. Zusätzlich engagiert sich Petra im Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes. Dessen Mitarbeiter sind zur Stelle, wenn psychische Ausnahmesituationen spontane Hilfe erfordern.

Die Gemeinschaft spiele eine große Rolle. "Die Dienstag-Nachtdienstgruppe ist seit Jahren sehr stabil, so wurden aus Kolleginnen und Kollegen Freunde, die wir alle 14 Tage beim Roten Kreuz treffen," sagt Hannes Neustifter: "Immer wieder lernen wir junge Leute kennen, die sich so wie wir engagieren. Das Engagement nachkommender, positiv gestimmter Mitarbeiter ist wichtig."

Engagement macht glücklicher

Bezirksstellenleiter Urban Schneeweiß kennt das Paar seit Langem: "Aus Liebe zum Menschen hatten die beiden in fast 25 Jahren viele gemeinsame Erlebnisse. Meist sind diese positiv und bleiben in langer Erinnerung." Die Einsätze würden zudem den eigenen Horizont über die Menschen unserer Region und die gesellschaftlichen Herausforderungen erweitern.

Petra und Hannes Neustifter sind eines von vielen Rotkreuz-Paaren, die am 14. Februar gemeinsam Valentinstag feiern. Außerdem sind sie ein Beispiel dafür, dass freiwilliges Engagement aus Liebe zum Menschen verbindet und die Gesellschaft auf allen Ebenen bereichert.

"Menschen, die für andere zur Stelle sind, leben insgesamt glücklicher. Sie finden Sinn im eigenen Leben, teilen gemeinsame Erlebnisse, sammeln wertvolle Erfahrungen und bereichern das Gemeinwohl auf allen Ebenen. An die verbindende Kraft der Menschlichkeit wollen wir am Valentinstag erinnern", sagt Oberösterreichs Rotkreuz-Präsident Gottfried Hirz.

Das Rote Kreuz hat die passende Jacke für alle, die auf der Suche nach einer sinnstiftenden Bestätigung sind: www.passende-jacke.at oder 0732/7644-157

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner