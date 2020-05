Ein Ort zum Schämen: Geris Corona-Tagebuch

Mehr als 850 Menschen haben bereits die Online-Petition für den Umbau des Steyrer Bahnhofs unterschrieben. Hoffentlich werden es noch viele mehr. Denn es ist derzeit eine Schade, was sich dem Auge des Fahrgastes hier bietet. Eine der schönsten Städte Mitteleuropas empfängt seine öffentlich anreisenden Gäste auf einem schäbigen, dahinsiechenden Gammelbahnhof. Die Rollläden sind herunten, welcher Ausgang nun verwendet werden kann, erschließt sich erst auf den zweiten Blick, Service ist Fehlanzeige, nicht einmal die Hände kann sich der Ankommende waschen, damit er die Hygienempfehlung der Coronazeit einhalten kann.

Für jene, die von Steyr aus die Welt bereisen wollen (was aktuell zum Glück eh kaum möglich ist), ist die Angelegenheit nicht viel erfreulicher. Wer auf einen Zug warten muss, sollte tunlichst nicht aufs WC müssen. Denn es gibt keines. Vielmehr: Es gibt schon eines, aber das ist versperrt. Das müsste schließlich geputzt werden, und das will sich der Besitzer wohl nicht antun. Wer sich die Wartezeit mit Lesestoff verkürzen will: Fehlanzeige, der Kiosk wurde zugesperrt. Und zum Glück ist auch das Bahnhofs-Restaurant, vor Jahren eines der umsatzstärksten der Stadt, zumindest was den Bierkonsum anbelangte, längst geschlossen. Denn: Nach dem einen oder anderen Getränk wäre der Harndrang garantiert zu groß und damit zum Problem geworden. Denn: Eh schon wissen, kein WC weit und breit. Das nächste öffentliche wäre dann halt am Steyrer Stadtplatz zu finden.

Im kommenden Jahr, dann wenn uns Corona hoffentlich nicht mehr so sehr im Würgegriff hat, soll in Steyr übrigens die Landesausstellung über die Bühne gehen. Beworben wird die, so hört man, mit einem Kombi-Ticket: Ausstellung plus öffentliche Anreise. Welch Glück für Steyr, dass sich an derartige Empfehlungen eh meist niemand hält. Denn würde wirklich jemand mit dem Zug zur Landesausstellung mit dem Titel "Arbeit. Wohlstand. Macht" anreisen, der würde beim Anblick dieser Visitenkarte der Stadt vermutlich auf der Stelle wieder umdrehen und abreisen. Begründung: Danke, Thema verfehlt und Tschüss.

