Ein Nahversorger für Dorf an der Enns

Am Montag beginnen die Bauarbeiten, schon bis Weihnachten soll die Gebäudehülle fertiggestellt werden: Ein gemeinsamer Spatenstich aller Gemeinderatsparteien mit den künftigen Marktbetreibern war zu Wochenbeginn der Startschuss für den neuen Nahversorger im Haidershofner Ortsteil Dorf an der Enns, für den die Gemeinde 1,5 Millionen Euro in die Hand nehmen wird.

"Die einstimmigen Beschlüsse im Gemeinderat zeigen, dass dieses Projekt über die Parteigrenzen hinweg großen Zuspruch findet", sagt Bürgermeister Manfred Schimpl, "mit diesem Projekt gehen wir auf die Bedürfnisse der Bevölkerung ein."

Auf rund 400 Quadratmetern entsteht ein moderner Nahversorger, der alle Bedürfnisse des Alltags decken soll. Mit Spar und Livio Mrach gibt es einen Betreiber beziehungsweise Pächter, der beide Standorte in Haidershofen weiterführen wird. Die Anbindung an das Radnetz nach Hainbuch und die Haltestelle der ÖBB bieten ideale Verkehrsmöglichkeiten. In Zukunft wird zudem ein neuer Radweg auch die Wohngebiete in Dorf an der Enns erschließen.

Eröffnet soll der Nahversorger bereits im Frühjahr 2023 werden.