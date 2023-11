"Ein Naherholungsgebiet wird zerstört, obwohl Bauland zur Verfügung steht"

"Im gesamten Stadtgebiet würden in den besten infrastrukturellen Lagen noch rund 150.000 Quadratmeter für Wohnbau gewidmete Flächen zur Verfügung stehen", sagt Helmut Steiner, einer der Bewohner der Gartenbauersiedlung am Rand des Brunnenschutzgebietes an der Grenze zu Dietach, "und viele Steyrer berichten uns von zahlreichen Wohnungsleerständen in ihren Stadtteilen, vom Aussterben der Innenstadt." Und dennoch wolle die Stadtpolitik ein weiteres Stück Natur opfern und ein Naherholungsgebiet