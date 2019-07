Ein Mann, drei Sportarten, drei Meistertitel

Um einen Spieler gab es besonders viel Jubel, als der Tennisclub Ernsthofen am Sonntag den Meistertitel in der niederösterreichischen Kreisklasse D fixierte – um Kevin Kühhas. Der 28-Jährige hat geschafft, was einem Sportler nur selten gelingt. Er wurde in nur einer Saison drei Mal Meister, und das in drei verschiedenen Sportarten. Ehe er mit seinen Kollegen auf den Tennistriumph anstoßen konnte, hatte er die Titel im Fußball und im Tischtennis geholt.

Viel Erfolg, wenig Feiern

Trotz des Triples – oder gerade deswegen – fand Kühhas zum Feiern nicht viel Zeit. "Das ist sich alles irgendwie nicht so recht ausgegangen", gesteht der Ernsthofner, der beruflich in der Traktorenproduktion beschäftigt ist. Der große Trubel sei ihm aber auch gar nicht so wichtig. "Wenn du, wie im Fußball, Meister wirst, geht es ohnedies zwei, drei Stunden rund", sagt er. Darüber hinaus sei ihm das gemütliche Beisammensein mit den Sportkollegen viel wichtiger, der Zusammenhalt in der Mannschaft und der gelebte Teamgeist.

Mit seinen Fußballkollegen vom SC Ernsthofen – und damit in seiner Hauptsportart – ist Kühhas der Wiederaufstieg in Oberösterreichs 1. Klasse gelungen. Mit seinen 14 Toren hat der Mittelfeldspieler wesentlich zum Erfolg beigetragen. Was ihn besonders freut: "Jetzt spielen wir wieder in der 1. Klasse Ost. Da sind die Wege zu den Auswärtsspielen nicht mehr so weit." Zuletzt – in der 2. Klasse Nordost – hatte das Team rund um Trainer David Schimpl oftmals im hohen Norden Oberösterreichs, also im Mühlviertel, antreten müssen.

Ähnlich erfolgreich hat sich Kühhas beim Tennis und im Tischtennis eingebracht. Im Tennis gewann er alle seine Einzelpartien. Nur ein Doppel ging verloren. Im Tischtennis holte er den Bezirksliga-Meistertitel zusammen mit dem Kollegen aus dem Ernsthofner B-Team. Dass er zwei, drei Mal sogar im A-Team ausgeholfen hat (das Meister der Regionalliga wurde), ist für ihn fast gar nicht der Rede wert.

Um die große Frage zu beantworten, wie er so viel an sportlichen Einsätzen und Trainings terminlich unter eine Hut bringt: Da muss Kühhas beim Nachrechnen selbst alle zehn Finger seiner beiden Hände zu Rate ziehen. "Manchmal ist es schon so, dass ich sieben Tage die Woche auf einem Sportplatz stehe und gelegentlich sogar zwei Trainings an nur einem Tag anstehen", erklärt er. Derart intensiv wie in der Vorsaison, als er jeden möglichen Trainingstermin wahrgenommen habe, geht er es aber nicht mehr an. "Das spürst du dann schon irgendwann in den Knochen." Entscheidend sei auch, dass die Tennis- und Tischtenniskollegen viel Verständnis dafür aufbringen, dass er manches Training schwänzt: "Beim Spiel geht es sich dann trotzdem aus mit Siegen. Ich bin da doch sehr beweglich."

Dass auf eine Saison mit drei Titeln und drei Aufstiegen ein Misserfolgsjahr mit drei Abstiegen folgen könnte, glaubt der Meistersportler übrigens nicht: "Nach einem Aufstieg geht man doch noch motivierter in eine Bewerb hinein. Da werden wir schon überall die Klasse halten."

Kühhas ist ledig. Für eine Beziehung fehlt es ihm – derzeit noch – an Zeit.

Kevin Kühhas kann´s

Mit folgenden drei Mannschaften hat Kevin Kühhas diese Saison den Meistertitel geholt:

SC Ernsthofen (Fußball): Das Team rund um Trainer David Schimpl setzte sich in der 2. Klasse Nordost, Oberösterreich, durch. Der Kampf um den Titel war heiß umfehdet. Luftenberg und Perg belegten mit nur einem bzw. zwei Punkten Rückstand auf Ernsthofen die Plätze zwei und drei. Kühhas erzielte für Ernsthofen 14 Tore.

TC Ernsthofen (Tennis): In der niederösterreichischen Kreisliga D wurden Mannschaftsführer Harald Doppelmeier und seine Mitstreiter ungeschlagen Meister. Kevin Kühhas gewann als die Nummer vier im Team alle seine Einzel. Von den Doppel-Spielen, für die er nominiert wurde, ging nur eines verloren.

TT Ernsthofen (Tischtennis): Kühhas wurde mit Ernsthofen 2 Meister in der Bezirksliga. Das Team Ernsthofen 1, bei dem er gelegentlich aushalf, wurde Regionalliga-Meister.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Ernsthofen Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.