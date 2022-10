Der gebürtige Sankt Ulricher ist einer von fünf Söhnen von Bürgermeisterin Annemarie Wolfsjäger. "Das politische Geschehen war bei uns am Esstisch schon häufig Thema", sagt der 23-Jährige, der beim Bauernbund OÖ beschäftigt ist, Public Management am FH-OÖ-Campus Linz studiert und als Gemeinderat in St. Ulrich politische Erfahrung sammelt.