Es ist wohl ein Luxusproblem, dass sich vor der Steyrer SP mehr als zwei Jahre vor der nächsten Gemeinderatswahl auftut. Andererseits sollte es nicht unterschätzt werden. Schon die kommende Nationalratswahl könnte ihren Schatten auf die Vorgänge in der Arbeiterstadt werfen. Und es lässt Einblicke in den aktuellen Zustand einer Stadtpartei zu, die trotz herber Verluste bei vorangegangenen Wahlschlachten weiter unangefochten die Nummer eins in Steyr ist.