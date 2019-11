Ein Konzert für eine Zukunft ohne Klimakatastrophe

"Die Jugendlichen bringen nun ihre Ideen zum Klimawandel auf die Bühne. Das "Concert for Future" findet am Freitag, 22. November, um 19.30 Uhr im Alten Theater statt. Statements, Dialoge und eine Konferenz der Tiere, die von den Jugendlichen mit viel Herzblut selbst geschrieben wurden, regen zum Nachdenken an. Da sich auch jüngere Kinder intensiver mit dem Thema Klima auseinandersetzen sollen, haben sie die "Steyrlinge", den Kinderchor der LMS Steyr, musikalisch ins Konzert integriert. Ziel des Jugendchors ist, jeden Einzelnen anzuregen, etwas zum Klimaschutz beizutragen. Eine Band mit Siegfried Faderl begleitet das Konzert, die Gesamtleitung hat die Musikpädagogin Heidemarie Lohnecker inne.

