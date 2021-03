Ein Kaffee, um zu helfen

Gemeinsam mit dem Café "Das kleine Schwarze" am Grünmarkt laden Paraplü und Caritas für Menschen in Not zum virtuellen "coffee to help" ein. Die Spendenaktion zugunsten von Paraplü läuft den ganzen März. Die Idee: Sich virtuell mit Freunden und Kollegen treffen, mit ihnen eine Tasse des Lieblingsgetränks trinken und den Gegenwert für "Paraplü Digitalisierungsaktivitäten für Frauen" spenden. Variante zwei: Von Dienstag bis Samstag gibt es jeweils von 10 bis 16 Uhr sowie sonntags von 10 bis 17 Uhr im "Kleinen Schwarzen" einen "coffee to go", mit der Gelegenheit, für die "Paraplü-Beratung to go" zu spenden. Infos: www.caritas-linz.at

