Ein Juwel unter den Festivals: Das war das Rock im Dorf 2023

Man kann sie noch erleben, die Tage, an denen man sich einfach wohlfühlt – ohne Scherereien, ohne Stress, ohne problematische Situationen (und somit ohne problematische Männer). Dass hat das Rock im Dorf Festival bewiesen.

Doch alles auf Anfang: Am Beginn der Reise stehen kleine „Rock im Dorf“-Schilder samt Kreidepfeilen, die querfeldein durch den Gugaruz lotsen. Wenn man dann doch noch den autotauglicheren Güterweg zum Campingplatz wählt, sind alle Hindernisse überwunden. Umrandet von den Voralpen und hohen Trauerweiden, gleicht das Gelände einer malerischen Kulisse. Auf der einen Seite die Caravan-Camper, auf der anderen die klassischen Camper mit Zelt und Pavillon. Platz ist mehr als genug, stolpern kann man hier quasi nur über die Zeltschnüre.

Pro Tag strömen rund 1.500 Besucherinnen zum Festival, eine unrepräsentative Umfrage am Gelände lässt drauf schließen, dass durchaus viele aus der Umgebung das Rock im Dorf Festival besuchen. „Es ist nah, es sind gefühlt alle da, die man kennt, die Stimmung ist sehr familiär“, sagt Lea (18). Oder wie es Lorenz (19) aus Wartberg an der Krems metaphorisch ausdrückt: „Ich sauf‘ mich an, lass mich treiben, bin daheim“. Wer aber glaubt, nur Oberösterreicher anzutreffen, irrt. „Wir sind per Zufall drüber gestolpert, und haben uns gedacht, dass Line-Up hört sich doch gut an. Es ist klein, fein, total friedlich, keiner ist aggressiv. Und super organisiert und sauber“, sagen Ella und Anna (beide 38), aus Graz.

Man kommt auch, weil man die Veranstaltung in ihrer Form so schnell kein zweites Mal findet. „Musik cool, Leute cool, Preise in Ordnung“, sagt Lois (19) aus Tirol. „Es Ist nicht selbstverständlich, dass kulturell doch was geht, bei uns am Land“, sagt Felix (19) aus Schlierbach. „Dass kulturell doch was geht“ – was damit gemeint mit, weiß Erich Pöttinger, Rock-im-Dorf-Festivalleiter, großer Musikfan und Kulturtriebtäter, wie er sich selbst bezeichnet: „Wir wollen, dass man nicht immer ins Zentrum, nach Linz oder Wien fahren muss, um Kultur zu erleben – nämlich abseits von Mainstream und Brauchtum, weil das gibt es eh überall. Ein alternatives Angebot jedoch kaum“.

Eine große Hauptbühne und die kleinere „Container-Stage“, die praktisch von einem Stahlcontainer umschlossen war, bildeten das Zentrum der musikalischen Darbietungen. Der Festivalauftakt am Freitag machte dem Namen „Rock im Dorf“ alle Ehre. Anda Morts, Newcomer aus Linz, brachten die „Linzer Schule“, wie sie selbst auf der Bühne sagten, nach Kirchdorf. Was sich dahinter verbirgt, ist eingängiger Indie-Punk, der das Leben als Mittzwanziger besingt. Texte von „leeren Flaschen, benutzten Kondomen“, sie seit Freitag im Zimmer liegen, und dem wütend sein, auch wenn man nicht weiß, auf wen. Die Menge war mitgerissen, auch die Soundqualität überzeugte.

Bildergalerie: Rock im Dorf (Foto: Kerstin Reiter) Bild 1/15 Galerie ansehen

Gleich anschließend war auf der Hauptbühne das Wiener Rap-Duo EsRap zu sehen, das sind die Geschwister Esra und Enes Özmen aus Wien-Ottakring, die in ihren Songs ihren Heimatbezirk, Wien und das Aufwachsen mit Migrationshintergrund besingen. Ebenfalls aus Wien war die Headlinerin des Abends, Eli Preiss, die erst vor kurzen ihr zweites Album „b.a.d“ veröffentlicht hat. b. a. d. – ein Akronym für „bewusstseins-aufbauende Downs“, „weil aus jedem Tief wieder mehr Bewusstsein entsteht“, wie sie selbst sagt. Ihr tanzbarer Sound ist eine Fusion aus Hip-Hop und RnB, ihre Texte treffen den Nerv der jungen Generation, „Du schmeckst nach Bier und Tschick, Mariahilf, Hand in Hand, auf dem Weg zur Trafik“ heißt es etwa im Song „Wein in Wien“. Zweiter Headliner des Abends waren Frittenbude, ihr Auftritt endete in einer mitreißenden, fast rave-artigen Atmosphäre bei dicht gedrängtem Publikum.

„Wir reißn eich die scheiß‘ Hittn ein, s’nächste Lied haßt ‚Zötfest‘“, so der Frontsänger des Quartetts „Franz Fuexe“ aus dem Mostviertel, die dem rock- und punkaffinen Publikum am Samstag ein Fest bescherten – politisch inkorrekt, voller Selbstironie und mit gekonnt überzeichneter Gefährlichkeit. „Für zwanzg Euro Eintritt kannst di söchn lossn im Rauch vo zigtausend Tschick / Nua fette Nazis de Brodhendl fressn / d’Musi spüt auf, hot die Notn vagessn / Zötfest, Zötfest / Ned mit mir! / Nie mehr!" Mit Titeln wie „KZ für Nazis“, „Everybody linksextrem“ oder „Hoid de goschn, Rapid spüd“ brüllten sie das Publikum im Dialekt an die Wand, man fand sich wieder in einer aufgeladenen Menge und wilden Moshpits (so nennt man kleine Kreise im Publikum, in denen wild getanzt, gesprungen und geschubst wird, jedoch ohne verletzen zu wollen).

Auf der Hauptbühne gab es Samstagabend viel Platz für ruhigere, eingängigere Musik. Der erst 17-jährige FM4-Award Gewinner Oskar Haag war mit Laptop, Akustikgitarre und Mikrofon alleine auf der sonnenbeschienenen Bühne. Er und die britische Künstlerin Florence Arman schafften besinnlichere Momente, mit Texten über die Liebe, Beziehungen, und die eigenen Emotionen. Festivalhöhepunk am Samstag war die österreichische Band Sharktank, die in einer bunten Show ihre fulminante Mischung aus Pop, Rock und Rap zum Besten gab – bei tobender Menge, waren sie wahrscheinlich der meistbesuchte Act des Festivals. Bis zwei Uhr morgens war Anna Ullrich, eine Größe in der heimischen Techno-Szene am DJ-Pult und bescherte dem Festival einen ekstatischen Abschluss.

„Dadurch, dass es noch nicht so ein großes Festival ist, ist das Gefühl viel persönlicher, die Begegnungen intimer – ich find‘ das mega cool, wenn sich dann Artists nach ihren Konzerten auch andere Artists ansehen, und man mit ihnen auf Augenhöhe reden kann“, fasst es die 19-jährige Livia zusammen.

Festival im Zeichen der Jugend

Abseits der Musik wurde viel Programm geboten, darunter Festival-Yoga, Streitwagenrennen, Pub Quiz, Beerpong-Turnier und Poledance-Show, das Wetter hat zum Glück mitgespielt. Kulinarisch war von Fleisch bis diversen veganen Speisen alles zu haben. Funktionieren tut das alles freilich nur, weil das vom gleichnamigen Kulturverein Rock im Dorf veranstaltete Festival auf einem großen Team an ehrenamtlicher Helferinnen baut. „Ohne die wäre das niemals möglich, wir haben 150 bis 180 Leute, die uns jedes Jahr helfen, und einen echt super Community-Spirit“, sagt Festivalleiter Erich Pöttinger. Wer sich umsieht, bemerkt, dass im Team sowohl 15- als auch 60-Jährige vertreten sind, die meisten sind jedoch Schülerinnen und Studenten. „Im Team sind wir eigentlich von überall her. Viele junge Mitglieder vom Verein, die schon in der Stadt studieren, nehmen oft Freunde mit – so haben wir etwa Leute aus Wien, Vorarlberg oder Burgenland im Team“, sagt Livia.

Schülerinnen sind es auch, die das Rock im Dorf Festival ins Leben gerufen haben, wie Erich Pöttinger erzählt: „Das erste Rock im Dorf war ein Maturaprojekt im Jahr 2012. Die sind dann aber etwas ins Minus gekommen, und haben dann gesagt, sie gründen einfach einen Verein, um das wieder hereinzuholen.“

Alles in allem kann der Festivalverlauf von außen betrachtet definitiv als reibungslos beschrieben werden. An dieser Stelle trotzdem eine kurze Anekdote für all jene, die prinzipiell an das Gute im Menschen glauben: Als Festivalfotograf die Kamera bitte im Auto oder Backstage zu verstauen – nicht im Zelt (was zugegeben auch nicht intelligent ist, aber jugendlicher Leichtsinn kommt hier schnell in die Quere). Bitter wurde Samstagmorgens festgestellt, dass sich die Kamera ihren Weg aus dem Zelt gebahnt hatte (wohl nicht freiwillig, bei dunkler Nacht und doch ziemlicher Kälte). Es folgte ein laut gedachtes „Wieso?“ in Endlosschleife, Trauerbekundungen des Campers von nebenan, 15 Minuten Trübsinn. Dann: Besagter Camper spaziert heran, samt Kameratasche in der Hand, „ich schau mich grad so um, da liegt die Kamera einfach neben unseren Müllsäcken unter dem Pavillon“. „Unbekannte Mächte“ müssen es gewesen sein, so der Held (oder Dieb?) des Tages, „man kann es sich nicht erklären“. Naja, Ende gut, alles gut. Zelt aber bitte immer mit Schloss verriegeln. Damit unbekannte (wohl eher betrunkene Mächte) keine Chance haben.

Am Sonntag steht nur noch der Zeltabbau auf dem überraschend sauber gebliebenen Campingplatz auf dem Programm. Apropos sauber: An dieser Stelle ist ein Lobesgesang auf die Toiletten obligatorisch. Vor Verlassen des Festivalgeländes ist auch der letzte Besuch der öKlos eine angenehme Erfahrung, kein einziges Mal war kein Klopapier da. In öKlos werden die Abfälle mit Sägespänen bedeckt, es herrscht durchgehend Holzgeruch – kein Vergleich mit herkömmlichem Dixi-Klo-Grauen. Am Festivalgelände ist Sonntagmittag der Frühshoppen in vollem Gange, für angereiste Festivalbesucher bleibt nur der Heimweg – zurück durch den Gugaruz, zurück ins echte Leben. Es heißt warten auf den nächsten Sommer. Die Erinnerungen bescheren immerhin mehr als Vorfreude.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper