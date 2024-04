Ein Jubiläumsabend im Museum Arbeitswelt

Im Jahr 1924 gründete der Blumenzüchter und Literaturliebhaber Paul Zsolnay in Wien den einst größten belletristischen Verlag Österreichs. Anfang April jenes Jahres wurde der neue Verlag erstmals beworben, am 6. Mai wurde er im Handelsregister eingetragen. Dieses Jubiläum feiert die Initiative Kulturschiff morgen, Dienstag, ab 19.30 Uhr mit einer doppelten Lesung von Karl-Markus Gauß und Verleger Herbert Ohrlinger. Daniela Strigl moderiert den Abend im MAW.

Schon übermorgen, Mittwoch, folgt im Kulturverein Röda die nächste Literaturschiff-Lesung: Clemens J. Setz liest aus "Monde vor der Landung". Günther Eisenhuber moderiert das Gespräch mit dem mehrfach ausgezeichneten, 1982 in Graz geborenen Autor.

Zurück zur Jubiläumslesung: Gauß, 1954 in Salzburg geboren, mehrmals ausgezeichnet und Träger des Leipziger Buchpreises, liest aus dem kurz vor seinem 70. Geburtstag erschienenen Buch "Schiff aus Stein". Es sind Miniaturen von unterwegs, die Momente des Glücks beschwören und das Staunen lehren. Orte, an denen sich Wundersames ereignet, und Träume, die ins Leben wirken.

Bild: Corn

Ohrlinger, seit 1996 Programm- und später Verlagsleiter des Zsolnay-Verlags, wurde 1961 in Ohlsdorf geboren. Er bringt das Buch "Welt in Wien" auf die Bühne des MAW. In diesem erzählen die Autoren Murray G. Hall und Georg Renöckl Verlags-, Literatur- und Unternehmensgeschichte aus der 100-jährigen Zsolnay-Historie.

