Ein italo-amerikanisches Spektakel von Monti Beton und Hans Krankl

Die Liebe zur italienischen und zur amerikanischen Musik mit italienischen Wurzeln ermöglicht eine noch nie da gewesene Mischung von Oldies und Superhits der letzten Jahrzehnte. Das Repertoir von Monti Beton & Johann K. reicht von Adriano Celentano‘s „Questo ragazzo della via gluck“ über Gianni Morandi‘s „Sciende la piogga“, Zucchero‘s „Guantanamera“, Tony Dallara‘s „Come prima“ bis hin zu Dean Martin‘s „Innamorata“, „That‘s Amore“ und „On an Evening in Roma“, Elvis Presley‘s „It‘s now or never“ und „Surrender“, Fausto Leali‘s „Hurt“, Perry Como‘s „Oh Marie“ und viele andere mehr.

Wie immer gibt es - neben den speziellen Interpretationen der Songs - auch jede Menge an Infos und Bonmots, die von den Protagonisten spontan und im typischen Stil à la Monti Beton dargeboten werden. Zu hören sind diese Gustostückerl am Donnerstag, 5. März, ab 19.30 Uhr in der Johann Pölz-Halle in Amstetten.