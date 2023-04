Ein Industriewahrzeichen wird langsam abgetragen

Spezialisten tragen in luftiger Höhe und gut gesichert Ring für Ring ab. (Ralph Hilbig)

Alle Bemühungen, den Kamin zu erhalten, fruchteten nicht. Experten hatten festgestellt, dass das Industriemonument, bei dem der Beton bröckelt, nicht mehr zu retten, eine Renovierung nicht sinnvoll sei. Die Energie AG als Eigentümerin hat den Kamin schon vor Monaten außer Betrieb genommen und einen Abbruchantrag gestellt. In den nächsten zwei Monaten wird der Kamin Ring für Ring abgetragen, der Zwillingsschlot aus Ziegeln bleibt bestehen. In Steyr wird der Abriss heiß diskutiert, die einschneidende Veränderung im Steyrer Stadtbild von vielen bedauert. Es gibt aber auch Stimmen, die einen einst qualmenden Schlot in Zeiten des Klimawandels nicht unbedingt als Wahrzeichen betrachten wollen.

Autor Martin Dunst Lokalredakteur Steyr Martin Dunst