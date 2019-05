Ein Hektar Wald im Nationalpark wird jährlich mit 40 Kilo Stickstoff "gedüngt"

Kein Nationalpark-Ranger würde auf den Waldboden im Reichraminger Hintergebirge Kunstdünger verstreuen. Aber der Wind treibt diesen Unfug. Wie in den hunderten Röhren, die in den Waldboden gesetzt wurden, gemessen wurde, bringt die Luftverschmutzung aus Industrie, Verkehr und Landwirtschaft pro Hektar zwischen 30 und 40 Kilogramm Stickstoff jährlich in den Erdboden ein.

"Natürlich zeigt das Wirkung", sagt Franz Sieghartsleitner vom Nationalpark Kalkalpen. Die Bäume wachsen durch den "guten Dünger" schneller in den Himmel. Was aber kein Vorteil ist, wie Thomas Dirnböck vom Umweltbundesamt einwirft, der die Forschungen auf dem Zöbelboden koordiniert. Das vermehrte Stickstoffangebot im Waldboden und der dadurch ausgelöste Wachstumsschub verursachen, dass die anderen Nährstoffe im Erdreich, wie Phosphor und Kalium, knapp werden. "Dann kommt es zu Mangelerscheinungen", sagt Dirnböck. Den vielen Stickstoff filtern die Bäume mit ihren Blättern und Nadeln aus der Staulage der Voralpen aus, je nach Wind kommt die Luftfracht von weit her, wie aus Frankreich, Polen oder der Po-Ebene.

Wenigstens haben die Messungen auf dem Zöbelboden auch in die andere Richtung ausgeschlagen. Bei Schwermetallen wie Blei und Cadmium wurde ein markanter Rückgang verzeichnet. "Die Folge, dass Blei aus dem Benzin verbannt wurde", sagt Dirnböck. Ein neues Problem für den Nationalpark bringt die Landwirtschaft im Alpenvorland: Wenn die Wiesen mit Jauche besprüht werden, schnellen sogar auf dem Zöbelboden die Ammoniakwerte hinauf. Auflagen, dass der Kot nur noch bodennah ausgebracht werden darf wie in Bayern, hält der Umweltexperte für unerlässlich.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at