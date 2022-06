Seit Montag bereitet Cheftrainer Daniel Madlener den SK BMD Vorwärts auf die Fußball-Zweitliga-Saison 2022/23, in der die Steyrer nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben wollen, vor. Die überschaubaren finanziellen Ressourcen (knapp 1,4 Millionen Euro Budget) lassen keine Riesensprünge zu, der Kader nimmt trotzdem langsam Gestalt an. Mit Verteidiger Silvio Apollonio (22) von den Young Violets, dem von der SV Ried verliehenen Abwehrspieler Nicolas Zdichynec (20), Mittelfeldmann Kevin Sostarits (20) von den Admira Juniors und Heimkehrer Eman Lidan (16) sind vier neue Akteure an Bord, die sich in der Testphase überwiegend mit ausländischen Klubs messen dürfen. Wenn man so will, weht ein Hauch von Europacup über den Rot-Weißen.

Gestern traf Vorwärts in Bad Tatzmannsdorf, wo sich Österreichs Frauenfußball-Nationalteam auf die EURO in England vorbereitet, auf den Sechsten der schwedischen ersten Liga, Kalmar FF, und verlor 0:3 (0:1). Die Skandinavier, die 2008 den Meistertitel geholt hatten, waren zuletzt 2012/13 im internationalen Geschäft aktiv.

Am 8. Juli (16.30 Uhr) werden es die Steyrer in Obertraun mit einem aktuellen Teilnehmer der Europa Conference League zu tun bekommen. Die Rede ist vom Fünften der schottischen Meisterschaft, FC Motherwell.

Drei Tage zuvor (5. Juli, 17 Uhr) kommt der deutsche Drittligist FSV Zwickau ins Vorwärts-Stadion. "Hausmannskost" gibt es bereits morgen (18 Uhr) beim Auswärts-Auftritt der Steyrer gegen den SV Molln, den Neunten der 1. Klasse Ost.