Ein gutes Ende

Steyrs Langzeitbürgermeister Gerald Hackl (SP) wurde gestern unter nochmaliger Nennung seines Spitznamens "Bob der Baumeister" im Rathaus in allen Ehren verabschiedet. Nach zwölf Jahren Amtszeit geht einer der verdienstvollsten Bürgermeister in Pension. Und das ist gut so. Hackl hat als Rathauschef, der immer bestrebt war, alle anderen Parteien ins Boot zu holen, die Stadt ungemein erfolgreich weiterentwickelt. Bei diesem Aufbau, dessen Triebfeder er war, hatte er für andere, nunmehr wesentliche Aufgaben nicht mehr den schärfsten Blick. Der lauteste Rufer für den Klimaschutz etwa war er wirklich nicht mehr. Während Hackl Garant des Wachstums war, muss sein Nachfolger Markus Vogl ein Minusmann werden. Gefragt ist beispielsweise der lebensrettende Rückgang der Treibhausgase in der Stadt.