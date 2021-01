Ein Gedicht erzählt von der Mumie des Kerzenweibleins

Es gibt Begebenheiten und Geschichten, die kennen auch die Einheimischen im Ybbstal nicht. Eine davon ist die wundersame Unversehrtheit einer Verstorbenen auf dem Sonntagberg. Am 2. Jänner 1682 wurde eine gewisse Gertraud, die jahrelang vor der Türe der Wallfahrtskirche im Gebet ausharrte und an die Pilger Wachskerzen verkaufte, nach ihrem Tod zu den Weihnachtsfeiertagen in der Priestergruft bestattet.