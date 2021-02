Ein Gedenken an die 227 Opfer des Kraftwerksbaus

GROßRAMING. Beim Kraftwerksbau in den Jahren 1943 bis 1945 wurden 227 Menschen zu Tode geschunden, erschossen und erschlagen. "Nachdem viele Tote nicht hier verscharrt oder in die Enns geworfen, sondern in die Krematorien Steyr und Mauthausen gebracht wurden, ist davon auszugehen, dass mindestens 1000 Menschen beim Bau des Kraftwerkes Großraming und bei den großen Straßen- und Brückenbauten umgekommen und ermordet worden sind", sagt Richard Haslinger vom Katholischen Bildungswerk. Beim vierten Stammtisch "Christsein und Politik" wurde beschlossen, jährlich an die Opfer beim Kraftwerksbau und beim Todesmarsch 1945 zu erinnern. Die Lücke in der Gedenkkultur zwischen Weyer und Steyr soll so geschlossen werden. Am Ostersonntag um 15 Uhr werden Kirchenglocken an die Opfer der NS-Zeit erinnern.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Großraming Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.