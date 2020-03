Ein Filmabend für die unerkannten Heldinnen

Die SP Münichholz lädt anlässlich des Weltfrauentages am Freitag, 6. März, um 18 Uhr ins Freizeit- und Kulturzentrum Münichholz zu einem Filmabend. Gezeigt wird der Film „Unerkannte Heldinnen – Hidden Figures“. Es handelt sich dabei um eine wahre Geschichte, die in den 1950er-Jahren spielt und drei afro-amerikanische Mathematikerinnen porträtiert. Diese waren maßgeblich am Weltraum-Programm der NASA beteiligt, ohne für ihre Leistungen Anerkennung erfahren zu haben.

Auf unterhaltsame Art werden Sexismus und Rassismus thematisiert. Ein Wohlfühlfilm über unerkannte Heldinnen. Gute Unterhaltung bei freiem Eintritt ist garantiert.