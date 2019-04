Ein Feuerwehrbewerb, so echt wie der Ernstfall

MOLLN. Bei der Fire Fighter Competition in Molln sind schnelles Handeln und korrektes Arbeiten gefragt.

Beim Fire-Fighters-Bewerb in Molln wird der Ernstfall nachgestellt. Bild: Petz

Die Fire Fighter Competition geht in die nächste Runde. Beim diesjährigen Bewerb, der einmal mehr auf dem Gelände der Bernegger GmbH in Molln durchgeführt wird, stellen sich Feuerwehrteams Einsatzszenarien, die ebenso spektakulär wie realistisch sind. "Bei der Auswahl greifen wir auf Einsätze zurück, die so auch dokumentiert sind", erklärt Armin Steiner, der Kommandant der Feuerwehr Molln.

Die Fire Fighter Competition findet am Samstag, 27. April, statt. Ab 9.30 Uhr stellen sich die Teams den keineswegs einfachen Aufgaben. Das schnelle, korrekte und sichere Arbeiten steht im Vordergrund.

Der Bewerbsmodus verspricht jede Menge Spannung. Jeweils zwei Feuerwehren werden einander als Teampartner zugelost. Auch darüber, in welchem Szenario sie sich zu bewähren haben, entscheidet das Los.

Auf die Zuschauer warten neben den Bewerben mehrere weitere Attraktionen. Je nach Witterung bauen die Mollner Feuerwehrleute, die einmal mehr als Veranstalter fungieren, Mitmach- und Mitfahr-Stationen auf. Um 10 Uhr erfolgt eine Tunnellöschübung. Darüber hinaus stellt sich der Zivilschutzverband vor.

Auch an die jüngsten Feuerwehrfans wird gedacht. Sie dürfen sich unter anderem in der größten Sandkiste des Steyrtals und in mehreren Indoor-Hüpfburgen vergnügen.

Weitere Infos zur Veranstaltung gibt es auf www.ff-molln.at.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema