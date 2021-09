Ein Fest zum runden Priesterjubiläum

Der Salesianer Don Boscos war vor 50 Jahren in seiner Heimatpfarre zum Priester geweiht worden.

"Danke für alles Gute, das du für die Menschen, vor allem Jugendliche, geleistet hast", sagte Pfarrer P. Fritz Höller zu dem Jubilar. Die Spitaler Musikkapelle begleitete den Festzug zur Kirche, mit dabei die Goldhauben sowie Familienmitglieder und Freunde. Bürgermeister Ägidius Exenberger hob die Familiengeschichte des Paters hervor. Als vierter Sohn mit 15 Geschwistern und zwei Halbgeschwistern sei er in einfachen, aber wohl behüteten Verhältnissen aufgewachsen. "Schon damals waren Vorurteile gegen so kinderreiche Familien vorhanden. Damit war der Weg in die Ferne ein Leichtes", zitierte Exenberger den Jubilar.

Nach der Volksschule hatte er das Tischlerhandwerk erlernt, besuchte anschließend das Aufbaugymnasium der Salesianer in Unterwaltersdorf, ehe er in Benediktbeuern Philosophie, Pädagogik und Theologie studierte.