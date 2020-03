„Gmias“ tituliert sich die Frühjahrs-Ausstellung des in Frankenmarkt lebenden Künstlers Roland Maurmair ab Freitag, 6. März, 19.30 Uhr in der Galerie Steyrdorf. Er rückt in seinen Arbeiten das Unscheinbare in den Fokus, zeigt Details, die oft unbeachtet bleiben. Es sind in und unter den Oberflächen liegende Geschichten, die in den Bildern erzählt werden: manchmal politisch, meist humorvoll, immer poetisch. Maurmairs Kunst ist ein Experiment zwischen Instinkt und Verstand, Wissenschaft und Poesie, stets ist sie berührend.

