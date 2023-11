Ein Engerl in Festbeleuchtung und zwei Steyrer Brüder ganz oben am Stockerl

Es war schon finster heute, Sonntag, am späten Nachmittag und Fritz Steinparz vom Leichtathletikverein LAC Steyr rollte auf der Promenade mit einem Gefühl der Zufriedenheit die letzten Transparente ein. Nur 250 Läufer hatten sich bis Dienstag angemeldet, dann kam in den letzten Tagen vor dem Startschuss der größte Pulk des Starterfeldes erst hinzu: Mehr als 500 Teilnehmer, ein Rekord. "Ich weiß nicht", sagt Steinparz, "nach Corona ist das so, dass sich die meisten erst spät anmelden." Noch nie säumten auch dann so viele Zuschauer wie die mehr als 2000 Zaungäste am Wochenende die Allee, die die Athleten von der jüngsten Kinderklasse bis zur ältesten Seniorenwertung anfeuerten. Bei der Herren-Allgemeinklasse klatschten die Tobias und Daniel Rattinger vom gastgebenden LAC Steyr hinter der Ziellinie ab, Tobias gewann mit mehr als einer Minute Vorsprung vor seinem Bruder mit 15:16,8, was auch Tagesbestzeit war. In der Gesamtwertung wurde hinter ihm Thomas Prüller (HAK Steyr, Altersklasse M-40) mit 32,7 Sekunden Respektabstand. Platz drei belegte, weitere 2,3 Sekunden Rückstand, Samuel Leitner (Die Fitmacher, MU-20).

Schnellste Frau war die Mühlviertlerin Emma Scherb vom Tripower Wimberger Freistadt mit 19:46,6 über die 5200-Meter-Distanz, die auch bei den Herren gelaufen wurde. Auf dem Podium folgten Bettina Ecker (Starlim Racing Team Wels) und Lokalmatadorin Claudia Fuchshuber vom LAC Steyr.

Brauch ist es, dass beim Christkindllauf SportlerInnen auch mit weihnachtlicher Maskerade an den Start gehen. Für ihr Engerl-Outfit mit Festbeleuchtung aus einer mitgeschleppten fünf Kilogramm schweren Batterie wurde die Freistädterin Edith Raml-Barth ausgezeichnet. Mit dem Ballast wurde sie in der W-45-Wertung immerhin Zwölfte.

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer