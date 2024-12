Ein Duell "ziemlich bester Freunde" im Gemeinderat von Hinterstoder

Bauarbeiten am künftigen Luxuscampingplatz in Hinterstoder

Hitzig, teils untergriffig – so lässt sich das aktuelle Klima im Gemeinderat von Hinterstoder wohl vortrefflich beschreiben. Zu hören gab es dies leider in der jüngsten Sitzung, bei der auch eine Anfrage der Grünen an Bürgermeister Klaus Aitzetmüller (VP) auf der Tagesordnung stand.