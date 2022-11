Ein Christkindl hilft dem anderen

Alljährlich am ersten Adventsonntag hebt auf der Pfarrwiese in Steyr-Christkindl ein Heißluftballon ab. Sein Korb wird auch heuer wieder prall gefüllt sein, denn der Ballon liefert die Wunschbriefe von Groß und Klein in den Himmel. Wie bisher dient aber nicht der Nikolaus als Bote, sondern das Steyrer Christkindl. Es nimmt die Ballonpost am Vormittag des 27. November entgegen und verteilt Süßigkeiten an die kleinen Besucher.

"Für mich war naheliegend, dass wir unser berühmtes Christkindl in die Veranstaltung einbinden", sagt "Cheforganisator" Erich Hinterwirth. Das ist aber nicht die einzige Neuerung: Auch das OÖN-Christkindl, die traditionsreichste Spendenaktion des Landes, ist beim ersten Christkindlballonstart in Steyr an Bord. "Wir wollten bedürftigen Menschen aus der Region helfen", sagt Hinterwirth, der den Klub der Briefmarkensammler anführt. So wird der Reinerlös an die Weihnachtsaktion der OÖNachrichten und die Kindersoforthilfe der Stadt Steyr gespendet.

Wer seine Wünsche in den Himmel schicken will, kann die Post auch vorab aufgeben. Anlässlich des Garstner Advents, der am kommenden Freitag und Samstag stattfindet, hat auch das Sonderpostamt seine Pforte geöffnet. In Luft werden sich die Wünsche gewiss nicht auflösen, verspricht Erich Hinterwirth: "Die Briefschreiber bekommen im Anschluss eine Antwort vom Christkindl, die mit den Poststempeln versehen ist."

Weitere Infos zum Garstner Advent

In Garsten wird das Sonderpostamt im Veranstaltungssaal der Neuen Mittelschule am Freitag, 25. November 2022, um 10 Uhr geöffnet. Postabstempelungen erfolgen von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Am Samstag, 26. November, kann die Post von 10 bis 14 Uhr abgegeben werden.

Am Freitag wird in der Garstner Mittelschule auch ein Philatag der Österreichischen Post durchgeführt. Beim Kauf von Postprodukten gibt es eine eigene Philamarke. Am Samstag findet die 8. offizielle Postbeförderung mit einem historischen Postbus zum Postamt Christkindl statt.

Beim Adventmarkt in Garsten, der insgesamt an fünf Tagen (26./27.11 sowie 3./4. und 8.12.) veranstaltet wird, gibt es zudem eine Sonderausstellung der Steyrtalbahn auf einer Fläche von 200 Quadratmeter zu bestaunen.