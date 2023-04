Ein buntes Fest zum Jubiläum

Auf eine Party für Jugendliche folgte ein "Tag der offenen Tür", bei dem auch Kinder und Erwachsene die Gelegenheit hatten, das "Gewölbe" einmal von innen zu sehen. Ehemalige Gäste und Mitarbeiter ließen in der Ausstellung Erinnerungen wach werden. Zum Abschluss wurde am Sonntag, 16. April, der auf den Tag genaue 30. Geburtstag mit einem Fest- und Dankgottesdienst gefeiert. Nach der Geburtstagstorte gratulierten Vereinsobmann Werner Weissengruber und Bürgermeister Markus Vogl zum runden Geburtstag. Ehemalige und aktuelle Freiwillige übermittelten Grußbotschaften aus dem In- und Ausland. Alles in allem ein buntes Gewölbe-Fest.

