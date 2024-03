Ein Bürgermeister, der erst seinen 15. Geburtstag feierte

Da Karl Josef Stegh in einem Schaltjahr am 29. Februar 1964 geboren wurde, hätte er heuer eigentlich zwei Geburtstage feiern können – seinen 15. oder eben den 60er. Der Behamberger Bürgermeister machte es salomonisch und feierte kurzerhand beide.

Am Geburtstag selbst begannen die Feiern am Gemeindeamt mit den Mitarbeitern, dann schlossen sich die Volksschul- und Kindergartenkinder, Vereinsleute und Verwandtschaft an. Am Samstag, 2. März, wurde weitergefeiert, für die Gratulanten, darunter zahlreiche Vertreter aus der Politik wie Nationalratsabgeordneter Andreas Hanger und Landtagsabgeordneter Anton Kasser, die Bürgermeister der Kleinregion und Freunde, war am Dorfplatz Treffpunkt.

Die gemütliche Feier dauerte bis weit nach Mitternacht. Ein Grund für die Dauer war das Warten auf den Geburtstag von Gattin Anna Stegh, der am 3. März war. Daher lud Ortschef Stegh gleich nach der Sonntagsmesse am Kirchenplatz zu einer Agape ein. Die Messe wurde von Rektor Thomas Pichler gelesen und von der Sängerrunde "d’Huznbleiba" als Überraschung für den Bürgermeister vom Organisten Alois Schönangerer mitgestaltet. Da Stegh auch stellvertretender Vorsitzender des Pfarrkirchenrates ist, gab es in der Kirche ebenfalls Gratulationen seitens der Pfarre und der Diözese durch Josef Oberradter und für den Pfarrgemeinde- und den Pfarrkirchenrat durch Franz Putz. Danach spielte am Kirchenplatz der Musikverein Wachtberg ein Ständchen bei einem verlängerten Frühschoppen.

