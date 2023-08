Ein Blick über den Tellerrand zu Themen rund ums Klima

Ein Blick in die Ausstellung „Future Food“ im Museum Arbeitswelt: Die Schau läuft noch bis Juli 2024.

Noch bis Juli kommenden Jahres beschäftigt sich das Museum Arbeitswelt (MAW) mit dem Essen für die Welt von morgen. Der Besucherandrang zur seit Februar laufenden Ausstellung "Future Food" sei laut Auskunft der MAW-Verantwortlichen nach wie vor enorm.

Um die Themen der Ausstellung zu erweitern, wurde nun ein spannendes Rahmenprogramm mit Exkursionen, Diskussionen und Spezialführungen erarbeitet, das schrittweise erweitert wird. Los geht es bereits am 7. September mit einem Vortrag der Agrarwissenschaftlerin und Co-Autorin des UN-Weltagrarberichtes, Anita Idel, und dem Thema Klimaschutz in der Landwirtschaft. Im Anschluss folgt eine Diskussion.

Anita Idel diskutiert am 7. September im Museum Arbeitswelt über klimagerechte Landwirtschaft. Bild: Denkewitz

Vielfalt an Themen

"Wir wollen Neugierde wecken und zeigen, was es für kreative und nachhaltige Zugänge zu unserer Ernährung und ihrer Produktion gibt", sagt Philip Templ vom MAW und fasst damit die Intention des Rahmenprogramms zusammen.

Die Vielfalt der Ausstellung wird in den unterschiedlichen Themen sichtbar sowie in den unterschiedlichen Formaten, die Diskussionen, Exkursionen, Spezialführungen mit Experten und Workshops umfassen. Dabei werden kritische Themen nicht ausgespart. Nicht zuletzt gelingt das Rahmenprogramm auch durch eine Vielzahl an Kooperationen, wie mit dem Dominikanerhaus, Bioverband Erde & Saat, Weltladen Steyr, VHS Oberösterreich, Klimafokus und vielen mehr.

Stephan Rosinger, künstlerischer Leiter im Museum, sagt dazu: "Das Thema Nachhaltigkeit, Ernährung und Landwirtschaft ist in unserer Region tief verankert. Es gibt so viele Initiativen und Personen, die sich mit der Zukunft unserer Ernährung und unseres Planeten auseinandersetzen, ganz gleich ob in der Stadt oder auf dem Land."

Konsumdialoge im September

Neben Aktionstagen und Exkursionen ist das Museum Arbeitswelt mit seiner Ausstellung auch der diesjährige Veranstaltungsort der Konsumdialoge von 28. bis 30. September. Drei Tage lang dreht sich bei dieser Konferenz alles um Lebensmittel. Im Vordergrund steht dabei der Dialog zwischen jenen, die die nötigen Lebensmittel erzeugen, und jenen, die sie konsumieren.

Die kostenfreien Diskussionen sind für alle Interessierten zugänglich. Das gesamte Programm der Konsumdialoge ist im Internet abrufbar unter konsumdialoge.at/lebensmittel. Weitere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen finden Sie auf der Homepage museumarbeitswelt.at.

MAW: Veranstaltungen

7. September

18 Uhr: Perspektivenführung mit dem Bioverband Erde & Saat. 19.30 Uhr: Diskussion „Klimagerechte Landwirtschaft?“ mit Anita Idel, Matthias Böhm u. a.

28. bis 30. September

Österreichische Konsumdialoge

7. Oktober

Lange Nacht der Museen

16. Oktober

Perspektivenführung mit Wissenschafter Franz Essl

20. Oktober

„Town-Hall-Debate“ mit Franz Essl für Schüler

