"Ein bisserl was getrunken": Alkolenker flüchtete nach Unfall mit zwei Verletzten

Weil er "schon ein bisserl was" getrunken habe – so die Begründung des Mannes gegenüber der Polizei – habe er nach dem Unfall am Samstagabend nicht angehalten. Der Pkw-Lenker hatte – wie berichtet – auf der Kremsmünsterer Straße (L563) im Gemeindegebiet von Ried im Traunkreis (Bezirk Kirchdorf an der Krems) ein Moped von hinten touchiert. Der 17-jähriger Fahrer und sein 15-jähriger Freund auf dem Sozius kamen zu Sturz. Sie wurden so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden mussten.

Anstatt sich um die Verletzten zu kümmern und die Rettungskette in Gang zu setzen, fuhr der Pkw-Lenker einfach weiter. Die Polizei rief Zeugen dazu auf, sich zu melden. Nach Hinweisen aus der Bevölkerung konnte die Polizei Unfall-Lenker ausforschen, allerdings an seiner Wohnadresse nicht antreffen. Erst am Sonntagabend meldete er sich bei der Polizei. Anzeigen werden der Staatsanwaltschaft Steyr vorgelegt, teilte die Exekutive am Montag mit.

